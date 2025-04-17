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        Diyarbakır'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 10:14 Güncelleme: 17.04.2025 - 10:14
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        Diyarbakır'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        E.A. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Üniversite Köprüsü girişinde plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsüyle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücü E.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada, otobüste bulunan ve yaralanan A.O. (43), D.D. (22), B.E. (22) ve K.K. (47) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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