Diyarbakır'da "Psikiyatri Hemşireliği Kongresi" düzenlendi

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi "8. Uluslararası 12. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi"ne ev sahipliği yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılışına Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Velat Şen, Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat, açılışta yaptığı konuşmada, hemşirelik alanında ilk kez bölgede düzenlenen uluslararası kongreye Diyarbakır'ın ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Eronat, "Dicle ile Fırat arasında birçok medeniyete vatan olmuş bu topraklar tarih boyunca nice acılara gebe olmuştur. 6 Şubat 2023'te yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler bunlardan en sonuncusu olmuştur. Bu bağlamda siz değerli psikiyatri hemşirelerini burada ağırlamak bizim için ayrı bir anlam taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Psikiyatri Hemşireleri Derneği Başkanı Doç. Dr. Gül Dikeç de kongreye Gana, ABD, Birleşik Krallık, İrlanda, Danimarka, İtalya, Almanya, Avustralya ve Portekiz'den 18 konuşmacının yüz yüze ve çevrim içi katıldığını belirtti.