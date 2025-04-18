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        Diyarbakır merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 48 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır merkezli 7 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 79 şüpheliden 48'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 23:22 Güncelleme: 18.04.2025 - 23:22
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        Diyarbakır merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 48 zanlı tutuklandı
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        Diyarbakır merkezli 7 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 79 şüpheliden 48'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kocaeli, Van, Bingöl ve Şanlıurfa'da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yaklaşık 6 ay boyunca sürdürülen çalışma sonucunda belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

        Yasa dışı bahis ağının yaklaşık 4 milyar lira işlem hacmine ulaştığı tespit edilirken, ekipler ara yakalamalarla 4'ü cezaevinde olmak üzere 79 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Aramalarda, 10 araç, 7 ruhsatsız silah, çok sayıda mermi ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüphelilerden 16'sı emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi, diğerleri adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 48'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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