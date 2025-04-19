Eski eşyalarla donatılan sınıf, öğrenci ve velilere nostalji yaşatıyor

OSMAN BİLGİN - Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Tokluca Mahallesi'ndeki okulda eğitim gören öğrenciler, geçmişte kullanılan eşyalarla donatılan sınıfta velileriyle bir araya gelip vakit geçiriyor.

İlçeye bağlı kırsal Tokluca Mahallesi'ndeki Turan Koçer İlk ve Ortaokulu'nda görevli müdür yardımcısı Jiyan Bakıroğlu'nun öncülüğünde başlatılan çalışma kapsamında geçmişte kullanılan eşyalar bir sınıfta toplandı.

Çalışmayla 1990'lı yıllar ve öncesinde kullanılan yaklaşık 100 eşyanın sergilendiği sınıfta, veliler ve öğrenciler bir araya geliyor.

Veliler, sınıfta sohbet edip çay içiyor, örgü örüyor, öğrenciler de oyunlar oynuyor.

Müdür Yardımcısı Jiyan Bakıroğlu, AA muhabirine, Tokluca Mahallesi'ne katkı sağlamak amacıyla bu çalışmayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Mahalledeki evleri gezerek eski eşyaları topladıklarını kaydeden Bakıroğlu, "Çok kıymetli eşyalar var burada. Yaklaşık 60 yıl öncesine ait objeler bulunuyor. Bunları çocuklara tanıtmak, farkındalık oluşturmak ve onlara bu mirası aktarmak istedik." dedi.

Bakıroğlu, bazı velilerin eski eşyaları görünce duygulandığını belirterek, sınıfa hem velilerin hem de öğrencilerin ilgi gösterdiğini anlattı. Öğrenciler için faydalı bir çalışma yaptıklarını ifade eden Bakıroğlu, şöyle konuştu: "Merkeze gidip müze gezme imkanı bulamayan öğrencilerimize burada o atmosferi yaşatmak istedik. Öğrencilere sınıfı gezdirerek eşyaları tanıttık. Öğrenciler, anne ve babalarının geçmişte kullandığı eşyaları görerek farkındalık kazandı. Mahalle halkı burada bir araya gelip sohbet ediyor. Çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Açıkçası bu kadar yoğun ilgi göreceğini tahmin etmiyordum. Başlangıçta eşya toplamanın zor olacağını düşündüm, ancak ev ev dolaşarak ve telefonla ulaşarak birçok kişiden bağış aldık. Herkese teşekkür ediyorum." - "Aileleri de eğitimin bir parçası haline getirdik" Okul Müdürü Baran Andiç de geçmişte kullanılan araç ve gereçlerin yeni nesil tarafından tanınmasının önemli olduğunu söyledi.

Mahalle halkının desteğiyle oluşturulan sınıfta velilerin geçmişte oynadıkları oyunları hatırladıklarını, sohbet ettiklerini ve eski eşyalarla anılarını tazelediklerini belirten Andiç, çocukların da bu süreçte geçmişe dair farkındalık kazandığını dile getirdi. Eğitimde aile katılımının önemine dikkati çeken Andiç, şunları kaydetti: "Aileleri de eğitimin bir parçası haline getirdik. Velilerimiz artık okula daha sık geliyor, okul içinde vakit geçirebiliyor ve bizlere destek oluyor. Böylece öğrenci veli bağını güçlendirdik, eğitime bakış açılarında olumlu değişimler yaşanmasını sağladık. Çocuklarımız geçmişe dair birçok oyunla tanıştı. Onları ekran bağımlılığından uzaklaştırarak geleneksel oyunlarla vakit geçirmelerini sağladık. Aynı zamanda mahalledeki eski birlik ve beraberlik ortamını yeniden canlandırmaya çalışıyoruz. Geri dönüşler oldukça olumlu." - "Çocuklarımız burada eski oyunları öğreniyor" Velilerden Selma Yalçıner de bu tür etkinliklerin geçmiş ile bugün arasındaki bağı güçlendirdiğini belirtti.