Diyarbakır'da "Yasa Dışı Bahis ve Kumar Suçları Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi

Diyarbakır'da "Yasa Dışı Bahis ve Kumar Suçları Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.



Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarıyla mücadele kapsamında bilgilendirme ve koordinasyon toplantıları düzenlenmesi için Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderdiği resmi yazı doğrultusunda, Diyarbakır Adliye Binası Konferans Salonu'nda bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cemal Kurt, toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle yürürlüğe giren "Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı" kapsamında belirtilen suçlar yönünden soruşturma ve kovuşturmalarda yargısal etkinliğin artırılmasının amaçlandığını söyledi.



Teknolojinin gelmiş olduğu aşamanın hayata birçok kolaylık sağladığını gözlemlediklerini ifade eden Kurt, ne yazık ki teknolojideki bu ilerlemenin olumsuz yönleri de olduğunu, bireylerin ve toplumun aleyhine sonuç doğurabilecek tarzda kullanıldığını da yakından takip ettiklerini belirtti.



Kurt, şunları kaydetti:



"Uluslararası sorun haline gelen ve ülkelerin en üst seviyede mücadele ettiği boyutlara ulaşan yasa dışı bahis ve kumar oyunları, devletlerin ekonomik politikalarını olumsuz etkilemekte, vergi kayıplarına yol açmakta ve daha önemlisi ne yazık ki birçok vatandaşımızın istikbalini karartmakta, aile bütünlüğünü ve huzurunu bozmaktadır. Masum vaatlere inandırılarak tuzağa düşürülen genç kardeşlerimizin umutlarını ve geleceğini yok etmekte, çok sayıda vatandaşımızı ekonomik zorluklara maruz bırakmakta, birçok haneye acı düşürmekte, böylece toplum ve kamu düzenini bozmaktadır. Olumsuz etkileri saymakla bitmeyecek olan bu suçlarla etkin ve hızlı bir şekilde mücadele etme konusunda bizlere çok önemli sorumluluk ve görev düşmektedir. Bu doğrultuda vazifemizi en iyi şekilde yapmamız halinde birçok genç kardeşimizin istikbalinin yok edilmesine engel olacağımız gibi mağdur olan bireylerin de haklarını koruyarak, suç ve suçluyla mücadelede başarılı bir yol katetmiş ve kamu düzeninin sürekliliğine hizmet etmiş olacağız."



Diyarbakır Barosu Başkanı Abdulkadir Güleç ise yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar faaliyetlerinin bireysel bir sorun olmaktan çıktığını belirtti.



Yürürlükte olan 7258 sayılı kanunun yetkisiz bahis faaliyetlerinin önlenmesi, bu faaliyetlere aracılık edenlerin cezalandırılması ve suçtan elde edilen haksız kazancın ortadan kaldırılması bakımından önemli bir hukuki çerçeve sunduğunu ifade eden Güleç, şöyle konuştu:



"Erişim engellemeleri, faillerin tespiti ve özellikle maddi hareketlerin izlenmesi noktasında MASAK tarafından yürütülen çalışmalar mücadelenin finansal boyutunu da güçlendirmektedir. Kanun koyucunun amacı açıktır, kamu düzenini korumak ve suçtan elde edilen ekonomik faaliyeti ortadan kaldırmaktır. Bu suçlara ilişkin cezalandırma politikası, özellikle kullanıcılar bakımından yeniden ele alınması, yeniden değerlendirilmesi gereken bir alan olarak görülmelidir. Geldiğimiz noktada kullanıcıyı yalnızca cezalandırılması gereken bir özne olarak değil aynı zamanda korunması gereken bir risk olarak da görmemiz gerekiyor. Yasa dışı bahis faaliyetlerinin önemli bir bölümü de aslında yurt dışı merkezlidir. Sanal ortamda yasa dışı bahis ve kumarla mücadele yalnızca ceza hukuku araçlarıyla sürdürülebilecek bir mücadele değildir. Etkin bir politika ve cezai yaptırımların yanı sıra denetimi, teknolojik altyapıyı ve sosyal politikaları birlikte içermelidir."



Konuşmaların ardından yasa dışı bahis ve kumar suçları ile ilgili mücadelede yürütülen çalışmalara ilişkin sunumlar yapıldı.



Toplantıya, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Çavuşoğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Hakan Ekizer, hakim ve savcılar katıldı.







