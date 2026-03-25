Diyarbakır'da bağırsakları ve midesi karın dışında doğan bebek ameliyatla sağlığına kavuştu.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bağırsakları ve midesi karın dışında (gastroşizis) doğan bebek, doğumun hemen ardından acil müdahale kapsamında ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.



Hastaneye ulaştırılan bebek, zaman kaybedilmeden gece saatlerinde ameliyata alındı.



Çocuk cerrahisi uzmanı Operatör Dr. Suat Çal tarafından gerçekleştirilen operasyonun ardından bebek, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı.



Yaklaşık bir ay süren tedavi sürecinin ardından bebek, genel sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine taburcu edildi.



Ameliyatı gerçekleştiren Çal, gastroşizis doğumda karın duvarının tam gelişmemesi sonucu bağırsakların ve midenin karın dışında bulunmasıyla ortaya çıkan ciddi bir tablo olduğunu belirtti.



Bu tür vakalarda hızlı sevk ve erken cerrahi müdahalenin hayati önem taşıdığını vurgulayan Çal, "Doğumdan hemen sonra yapılan doğru müdahale ve yoğun bakım süreci sayesinde bebeğimiz sağlığına kavuştu. Multidisipliner ekip çalışması bu başarıda büyük rol oynadı." ifadelerini kullandı.



İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk de ilde sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve koordineli şekilde yürütülmesi sayesinde bebeğe yönelik ameliyatın başarıyla sonuçlandığını bildirerek, sevk sürecinden ameliyata, yoğun bakım takibinden taburcu edilmesine kadar emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.





Asiltürk, vatandaşların en ileri düzeyde sağlık hizmetine erişimi için çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini kaydetti.

