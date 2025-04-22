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        Diyarbakır'da Irak'tan getirilen çok sayıda silah ele geçirildi

        Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda Irak'tan getirilen çok sayıda silah ele geçirildi, yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 11:53 Güncelleme: 22.04.2025 - 12:03
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        Diyarbakır'da Irak'tan getirilen çok sayıda silah ele geçirildi
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        Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda Irak'tan getirilen çok sayıda silah ele geçirildi, yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda Irak'tan çok sayıda silah getirerek suç gruplarına silah temin edeceği tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldüğü bildirildi.

        Çalışmada, ekiplerce 16 Nisan'da şüphelilerin kullandığı yabancı plakalı aracın Çınar ilçesinde durdurulduğu kaydedilen açıklamada, operasyonda araçta yapılan aramada, gizli bölmelere saklanmış 8 kaleşnikof piyade tüfeği, MP5 otomatik tabanca, 18 ruhsatsız tabanca, 27 boş şarjör ele geçirildiği, 2'si yabancı uyruklu 3 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı bildirilen açıklamada, "İlimiz genelindeki suç faaliyetlerinin önlenmesi ve toplum huzurunun sağlanması amacıyla silah ticareti suçu ile mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir." denildi.

        Bu arada ele geçirilen silahlar, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde basına gösterildi.

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