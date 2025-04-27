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        Diyarbakır'da ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 20:54 Güncelleme: 27.04.2025 - 20:54
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        Diyarbakır'da ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        S.K'nin kullandığı 21 AER 626 plakalı otomobil, Elazığ Bulvarı Ofis kavşağı mevkisinde refüjdeki ağaca çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü S.K. ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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