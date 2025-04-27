Diyarbakır'da ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
S.K'nin kullandığı 21 AER 626 plakalı otomobil, Elazığ Bulvarı Ofis kavşağı mevkisinde refüjdeki ağaca çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü S.K. ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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