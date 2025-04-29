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        Diyarbakır'da "Akıllı KOBİ Diyarbakır Dijital Dönüşüm Konferansı" düzenlendi

        Diyarbakır'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde "Akıllı KOBİ Diyarbakır Dijital Dönüşüm Konferansı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 16:12 Güncelleme: 29.04.2025 - 16:28
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        Diyarbakır'da "Akıllı KOBİ Diyarbakır Dijital Dönüşüm Konferansı" düzenlendi
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        Diyarbakır'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde "Akıllı KOBİ Diyarbakır Dijital Dönüşüm Konferansı" gerçekleştirildi.

        TOBB himayesinde Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) ev sahipliğinde Turkcell ile Mastercard ana sponsorluğunda organize edilen konferans, merkez Kayapınar ilçesindeki bir otelde yapıldı.

        DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, programın açılış töreninde yaptığı konuşmada, değişim ve dönüşüme ayak uyduramayanların şansının olmadığını söyledi.

        Ticarette değişim ve dönüşüm döneminde olduklarını belirten Kaya, bu çalışmayı gündeme getiren ve Türkiye'nin farklı illerinde konferanslar düzenleyen TOBB'a teşekkür etti.

        TOBB'un yapısını, odalarını ve borsalarını dijital dönüşüme uygun hale getirmeye çalıştığını anlatan Kaya, şöyle konuştu:

        "Burada iki yapıyı birlikte dönüştürmezsek biz bu kentte dijital dönüşümü istediğimiz seviyede tutamayız. Hem işletmelerimizi bu konuda bilgilendireceğiz hem de işletmelerimizde çalışanları da hazır hale getireceğiz. İki yapıya birden dokunmamız gerekiyor. Kentimizde çok önemli bir girişimcilik ruhu var. Dünyada şu an en önemli sermayelerden biri beşeri sermayedir. İnsanlarımızı burada tutup bu değişime uyum sağlayacak hale getirebiliriz."

        DTB Meclis Başkanı Ahmet Ay da Diyarbakır'ın dijitalleşme yolculuğunda atacağı adımları konuşmak ve birlikte geleceği şekillendirmek için bir araya geldiklerini söyledi.

        Dijital dönüşümün bir tercih değil zorunluluk olduğunu ifade eden Ay, şunları kaydetti:

        "Şehirler, kurumlar ve işletmeler olarak dijital altyapımızı güçlendirmek, sadece bugünü değil, yarını da inşa etmek demek. Bu topraklar teknolojiye ve inovasyona yabancı değil. Bugün yapay zekayı, otomasyonu konuşuyorsak, 12. yüzyılda Artuklu Sarayı'nda mekanik düzenekler geliştiren, sibernetiğin öncüsü kabul edilen büyük bilim insanı El-Cezeri'yi hatırlamak gerekir. El-Cezeri, su saatlerinden otomatik yardımcı sistemlere kadar, çağının çok ötesinde makineler icat etti. Bugün mühendislik ve robotik alanlarında hala ilham kaynağı olan bu büyük deha, tam da Diyarbakır topraklarında teknolojiye yön verdi. İşte bizler de El-Cezeri'nin izinden giderek, bu kadim coğrafyayı dijital çağın öncüsü yapabiliriz."

        Akıllı KOBİ İcra Kurulu Üyesi Başar Ceylan ise Akıllı KOBİ olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini, teknoloji tedarikçileriyle KOBİ ve işletmeleri aynı platformda bir araya getirdiklerini bildirdi.

        Konuşmaların ardından dijital dönüşüm ile ilgili sunum ve söyleşi yapıldı.

        Konferansa, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Sabahattin Genç ve iş insanları katıldı.

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