Dicle Üniversitesinin arşivindeki diplomalar sahiplerini bekliyor

MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da Dicle Üniversitesinde (DÜ) arşivde muhafaza edilen yaklaşık 50 bin diploma sahiplerini bekliyor.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 1966 yılında öğrenime açılan Diyarbakır Tıp Fakültesi bugünkü Dicle Üniversitesinin temelini oluşturdu.

Diyarbakır Tıp Fakültesi 1969 yılında öğrencilerini başkentten Diyarbakır'a naklederek Ankara Üniversitesine bağlı bir fakülte olarak faaliyetini sürdürdü.

Fiilen 1973 yılında kurulan Diyarbakır Üniversitesinin adı 1982 yılında çıkartılan 41 sayılı kanun hükmünde kararname uyarınca Dicle Üniversitesi olarak değiştirildi.

İlk mezunlarını 1971'de veren üniversitede tüm öğrenci dosyaları, bilgi ve belgeler de 1973'te resmiyet kazanan Dicle Üniversitesine devredildi.

Üniversiteden, 1971-2020 yılları arasında mezun olan 150 bin öğrenciden yaklaşık 50 bini diplomalarını ya almadı ya da almayı unuttu.

Dicle Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının binası 5 kez fiziki olarak değişmesine rağmen arşivde bulunan diplomalar büyük bir özenle 54 yıldır muhafaza ediliyor.

- "Çoğu mezunumuzun vefat ettiğini öğrendik"

Dicle Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Mehmet Ali Esmer, AA muhabirine, üniversitede her bir öğrencinin dosyasının ayrı ayrı oluşturulduğunu, belgelerin arşivlendiğini söyledi.

Esmer, Dicle Üniversitesindeki birçok fakülte ve meslek yüksekokulundaki eğitimlerle bugüne kadar çok sayıda meslekten mezun verildiğini, bunun gurur verici bir tablo olduğunu belirtti.

Bazı mezunların yıllar sonra eşleriyle, torunlarıyla diplomalarını almaya geldiğini, bazılarının emekli olduğunda diplomasını almak istediğini kaydeden Esmer, "Kendilerine 'Kimlik numaranızın yazılı olduğu ya da Türkçe ve İngilizce olarak dijital, elektronik imzalarla yeni versiyon diplomalarınızı da hazırlayabiliriz.' diyoruz. Talepleri arşivde duran, o dönemi yansıtan eski tarihli diplomalarını almak oluyor." dedi.

Esmer, 2002'de dijitalleşmeye geçilmesiyle bunu sisteme entegre etmek için öğrencilerin kimlik numarası ile form oluşturmaya başladıklarını, bu süreçte çoğu mezuna ulaşamadıklarını, vefat ettiğini öğrendikleri mezunların işlem dosyalarını kapattıklarını, diplomalarının kendilerinde hatıra olarak durduğunu anlattı.