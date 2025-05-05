AK Parti Samsun Milletvekili Aksu'dan Çermik'e ziyaret
AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Çermik ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Çermik ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Aksu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler ile AK Parti Çermik İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
Burada İlçe Başkanı Hayrettin Kızılarslan ile görüşen Aksu ve İler, teşkilat çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Aksu ile İler, daha sonra Çermik Belediyesine geçerek, burada Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ile görüştü.
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