Diyarbakır'da firari hükümlü yakalandı

Ekipler, "parada sahtecilik", "basit yaralama", "hırsızlık", "dolandırıcılık" ve "suç eşyasını satın almak veya kabul etmek" suçlarından 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi Ergani ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl ve Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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