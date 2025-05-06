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        Diyarbakır'da firari hükümlü yakalandı

        Diyarbakır'da hakkında 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 13:48 Güncelleme: 06.05.2025 - 14:11
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        Diyarbakır'da firari hükümlü yakalandı
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        Diyarbakır'da hakkında 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl ve Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, "parada sahtecilik", "basit yaralama", "hırsızlık", "dolandırıcılık" ve "suç eşyasını satın almak veya kabul etmek" suçlarından 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi Ergani ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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