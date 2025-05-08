Diyarbakır'da ambulans helikopter ağaçtan düşerek yaralanan kişi için havalandı

Burada yapılan tetkiklerde kafa ve göğüs travması teşhisi konulan Yıldız'ın, ileri tedavi için Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.

Kulp'ta yaşayan ve ağaçtan düşerek yaralanan 44 yaşındaki Ayetullah Yıldız, yakınları tarafından Dr. Abdullah Biroğul Kulp Devlet Hastanesine götürüldü.

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