Diyarbakır'da ambulans helikopter ağaçtan düşerek yaralanan kişi için havalandı
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ağaçtan düşme sonucu yaralanan kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ağaçtan düşme sonucu yaralanan kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Kulp'ta yaşayan ve ağaçtan düşerek yaralanan 44 yaşındaki Ayetullah Yıldız, yakınları tarafından Dr. Abdullah Biroğul Kulp Devlet Hastanesine götürüldü.
Burada yapılan tetkiklerde kafa ve göğüs travması teşhisi konulan Yıldız'ın, ileri tedavi için Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.
İlçeden ambulans helikopterle alınan Yıldız, Dicle Üniversitesi (DÜ) Kalp Hastanesi'ndeki helikopter pistine getirildi.
Yıldız, burada hazır bekletilen ambulansla DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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