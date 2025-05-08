BBP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Diyarbakır'da taziye ziyaretinde bulundu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden partisinin Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Tekbaran'ın ailesi ve yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Bulut, merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'ndeki Hz. Ömer Taziyeevi'ni ziyaret ederek, Tekbaran'ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Taziye ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Bulut, aileye BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin taziyelerini ilettiğini söyledi.

Acılarının büyük olduğunu, Tekbaran'ı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Bulut, şunları kaydetti:

"Mehmet başkanımız kadim topraklarımızın yetiştirdiği kadim insanlardan biriydi. Milletimizin ve devletimizin birliği, vatanımızın bölünmezliği noktasında ne zaman çağırmışsak hiçbir yerde eksik olmadı. Vatanperver, milletverper bir kardeşimizi kaybettik, Allah rahmet eylesin. Rabb'im rahmetiyle muamele eylesin. Biz ondan razıydık, Rabb'im de ondan razı olsun."

Bulut'a ziyaretinde, BBP MKYK üyesi Recep Er, Elazığ'ın Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök ve Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, BBP Elazığ İl Başkanı Ömer Ertan, Batman İl Başkanı Adem Bağlamış, Malatya İl Başkanı Abdulvahap Karaman, Bingöl İl Başkanı Aydın Bucuka, Mardin İl Başkanı Süleyman Aydoğan, Elazığ Merkez İlçe Başkanı Cahit Topçu ve partililer eşlik etti.