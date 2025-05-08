Diyarbakır'da sanat fuarı düzenlenecek
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve ATİS Fuarcılık tarafından 18-21 Eylül'de yapılması planlanan "ArtTigris Sanat Fuarı"nın tanıtımı yapıldı.
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve ATİS Fuarcılık tarafından 18-21 Eylül'de yapılması planlanan "ArtTigris Sanat Fuarı"nın tanıtımı yapıldı.
DTSO'dan yapılan açıklamada, Gastro İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılması planlanan fuarla ilgili bilgiler paylaşıldı.
Açıklamada konuşmasına yer verilen DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, kente fuar merkezi kazandırmak için yoğun çaba harcadıklarını belirtti.
Bu yıl 4 fuar gerçekleştirdiklerini ve yıl sonuna kadar 8 fuar düzenleyeceklerini anlatan Kaya, "Türkiye'de, İstanbul ve Ankara dışında ilk kez ArtTigris Sanat Fuarı Diyarbakır'da düzenlenecek. Böylece Diyarbakır, art fuarlarının üçüncü merkezi olacak. Kentimizin sanatçıları, kültür insanları ve ressamları bu fuarın önemli paydaşları arasında yer alacak. Diyarbakır'ın kültürel ve sanatsal birikimini ulusal ve uluslararası alanda görünür kılacak." ifadelerini kullandı.
ATİS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül de fuarda resim, heykel, seramik, grafik, fotoğraf, yerleştirme, dijital art, yeni medya, sanatsal malzemeler, koleksiyonlar ve sanatsal yayınların yer alacağını söyledi.
Fuarın 20 söyleşi, 4 konser, dinletiler ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapacağını belirten Aygül, şunları kaydetti:
"Komşu ülkelerdeki sanatçı birlikleri ve galerilerin davet edileceği fuar yüzde 100 açık alan katılımının çatısı altında 1000 sanatçının katılımı hedeflenmektedir."
Aygül, fuarın 50 bini aşkın sanatseverin ziyaret etmesinin beklendiğini aktardı.
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