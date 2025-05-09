Diyarbakır'da "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik yapıldı
Diyarbakır'da orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirler kapsamında "Orman Benim" etkinliği düzenlendi.
Diyarbakır'da orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirler kapsamında "Orman Benim" etkinliği düzenlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığınca, orman yangınlarını önlemek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla başlatılan "Orman Benim" kampanyası kapsamında Kent Ormanı yerleşkesinde etkinlik gerçekleştirildi.
Etkinlikte katılımcılar, çevredeki çöpleri toplayarak doğanın korunmasına katkı sağladı.
Etkinliğe, Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, jandarma ve diğer kurumların personeli ile öğrenciler katıldı.
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