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        Diyarbakır'da "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik yapıldı

        Diyarbakır'da orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirler kapsamında "Orman Benim" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 15:27 Güncelleme: 09.05.2025 - 15:27
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        Diyarbakır'da "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik yapıldı
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        Diyarbakır'da orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirler kapsamında "Orman Benim" etkinliği düzenlendi.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca, orman yangınlarını önlemek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla başlatılan "Orman Benim" kampanyası kapsamında Kent Ormanı yerleşkesinde etkinlik gerçekleştirildi.

        Etkinlikte katılımcılar, çevredeki çöpleri toplayarak doğanın korunmasına katkı sağladı.

        Etkinliğe, Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, jandarma ve diğer kurumların personeli ile öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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