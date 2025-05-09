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        "Vakıf Haftası" dolayısıyla Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de mevlit okutuldu

        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, "Vakıf Haftası" kapsamında Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de mevlit okuttu, ikramda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 21:59 Güncelleme: 09.05.2025 - 21:59
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        "Vakıf Haftası" dolayısıyla Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de mevlit okutuldu
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        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, "Vakıf Haftası" kapsamında Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de mevlit okuttu, ikramda bulundu.

        Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6-12 Mayıs'ta kutlanan Vakıf Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

        Diyarbakır'daki Ulu Cami ile Eğil ilçesindeki Zülkifl ve Elyesa peygamberlerin kabirlerinin bulunduğu Ziyaret Tepesi'ndeki camide, Mardin'deki Şakir Nuhoğlu Cami, Batman'daki Şevket Başak Cami ve Bingöl'deki Ulu Cami'de cuma namazı öncesinde "vakıf ecdatları" için mevlit okutuldu, katılımcılara lokum ikramında bulunuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Vakıflar Haftası Kutlama Programı'na katıldığını anımsattı.

        Programda, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan 101 tarihi eserin açılışını yaptığını belirten Demir, geçmişin emanetini geleceğe taşıyan bu eserlerin vakıf mirasının canlı birer örneği olarak toplumla buluştuğunu aktardı.

        Demir, Vakıf Haftası kapsamında sorumluluk alanlarındaki Diyarbakır, Bingöl, Mardin ve Batman'da çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.

        Etkinlikler kapsamında dün Mardin'deki Sultan Şeyhmus Külliyesi’nde düzenledikleri programda vatandaşlara yemek ve tatlı ikramında bulunduklarını dile getiren Demir, bugün de sorumluluk alanlarındaki illerde mevlit okuttuklarını ve katılımcılara lokum ikramında bulunduklarını işaret etti.

        Vakıf kültürünün yardımlaşma ve dayanışma üzerine kurulmuş bir gelenek olduğunu ve geçmişten bugüne birçok insanın hayatına dokunan vakıflarının bu etkiyi sürdürmeye devam ettiğini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

        "Vakıflar, sadece tarihi eserlerin korunmasını değil, toplumun birlik ve dayanışmasını da ifade eder. Geçmişe borcumuz, geleceğe karşı sorumluluğumuz olan vakıf kültürümüzü yaşatmak için çalışıyoruz. Bütün vakıflarımızın ve bu geleneğe gönül veren herkesin Vakıflar Haftası'nı kutlar, etkinliklerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ederiz."

        Demir, hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlamalara devam edeceklerini belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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