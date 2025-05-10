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        Diyarbakır'da yol kenarında bir kişinin cesedi bulundu

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde yol kenarında bir erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 11:13 Güncelleme: 10.05.2025 - 11:13
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        Diyarbakır'da yol kenarında bir kişinin cesedi bulundu
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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde yol kenarında bir erkek cesedi bulundu.

        Kırsal Batı Karakoç Mahallesi'nde dün akşam yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede N.B. (53) olduğu belirlenen kişinin silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

        N.B'nin cesedi Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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