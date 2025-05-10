Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da özel öğrencilerin tarım ve el sanatları sergisi açıldı

        Diyarbakır'da Sur Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören öğrencilerin hazırladığı tarım ve el sanatlarından oluşan serginin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 16:12 Güncelleme: 10.05.2025 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da özel öğrencilerin tarım ve el sanatları sergisi açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da Sur Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören öğrencilerin hazırladığı tarım ve el sanatlarından oluşan serginin açılışı yapıldı.

        Merkez Kayapınar ilçesindeki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen serginin açılışında, okul bünyesinde oluşturulan "Özel Sesler Korusu" tarafından türkü seslendirildi.

        Açılışın ardından Sur İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir Ernez, öğretmenler ve vatandaşlar, öğrencilerin hazırladığı ürünleri inceledi.

        Sur Özel Eğitim Meslek Okulu Müdür Vekili Mehmet Zuhat Ay, okulda öğrencilerin öğretmenleriyle kağıt, atık ve gazetelerden biblolar, saksı ve süs çiçeği bitkisi ile ayna süslemeleri yaptığını belirtti.

        Çok güzel ve anlamlı bir sergi olduğunu söyleyen Ay, "Öğrencilere fırsat verildiğinde neler yapabileceklerinin en büyük kanıtı okulumuzdur. Her yıl sonunda bu emeği sergileyip ziyaretçilerimize açıyoruz. İlgi çok güzeldi." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        El Clasico müjdesi!
        El Clasico müjdesi!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
        Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        Bir ay yaklaşamayacak
        Bir ay yaklaşamayacak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar Ticaret Borsası heyetinden Diyarbakır Ticaret Borsasına ziya...
        Afyonkarahisar Ticaret Borsası heyetinden Diyarbakır Ticaret Borsasına ziya...
        Evlat nöbeti tutan baba: Kandil samimiyse fesih kararı alır
        Evlat nöbeti tutan baba: Kandil samimiyse fesih kararı alır
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'dan Anneler Günü mesajı
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'dan Anneler Günü mesajı
        2 kızını kaybettiği hastalıklara yakalanan kızı Nur'u her gece 'yaşıyor mu'...
        2 kızını kaybettiği hastalıklara yakalanan kızı Nur'u her gece 'yaşıyor mu'...
        Diyarbakır anneleri, bir Anneler Günü'ne daha evlat hasretiyle giriyor
        Diyarbakır anneleri, bir Anneler Günü'ne daha evlat hasretiyle giriyor
        Diyarbakır'da yol kenarında bir kişinin cesedi bulundu
        Diyarbakır'da yol kenarında bir kişinin cesedi bulundu