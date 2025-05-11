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        Dicle Üniversitesinden hukuk fakültesi mezuniyet törenine ilişkin açıklama:

        Dicle Üniversitesince, hukuk fakültesi mezuniyet törenine ilişkin bazı sosyal medya platformlarında montaj yoluyla dezenformasyon içeren paylaşımların servis edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 22:52 Güncelleme: 11.05.2025 - 22:52
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        Dicle Üniversitesinden hukuk fakültesi mezuniyet törenine ilişkin açıklama:
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        Dicle Üniversitesince, hukuk fakültesi mezuniyet törenine ilişkin bazı sosyal medya platformlarında montaj yoluyla dezenformasyon içeren paylaşımların servis edildiği bildirildi.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, 8 Mayıs'ta gerçekleştirilen "Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni" ile ilgili bazı sosyal medya platformlarında montaj yoluyla dezenformasyon içeren paylaşımların servis edildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Konuyla ilgili başlatılan inceleme neticesinde, paylaşılan içerikteki posterin montaj olduğu, pankartlarda da herhangi bir suç unsuru bulunmadığı tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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