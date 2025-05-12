Meteorolojiden Diyarbakır ve çevre illerde kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra bölge genelinde kuvvetli rüzgar ile yerel olarak kısa süreli fırtına bekleniyor.
Vatandaşların çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ile ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
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