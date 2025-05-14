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        Diyarbakır'da "İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı" yapıldı

        Diyarbakır'da, "İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı" Vali Murat Zorluoğlu, başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 13:22 Güncelleme: 14.05.2025 - 13:31
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        Diyarbakır'da "İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı" yapıldı
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        Diyarbakır'da, "İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı" Vali Murat Zorluoğlu, başkanlığında gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Valilik Hevsel Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda Diyarbakır'ın zengin tarihi, kültürel ve doğal mirasını geleceğe taşıyacak turizm stratejisinin ele alındığı belirtildi.

        Toplantıda, "Diyarbakır Turizm Tanıtım, Markalaşma Strateji ve Eylem Planı"nın yapılan sunumla kurul üyelerine aktarıldığı ifade edilen açıklamada, planın temel hedefinin kenti güçlü bir markaya sahip turizmde öne çıkan bir destinasyona dönüştürmek olduğu vurgulandı.

        Açıklamada, bu doğrultuda, hayata geçirilecek tanıtım faaliyetleri, turizm altyapısının güçlendirilmesi, yerel paydaşlar arasındaki iş birliği ve belirlenen hedeflere ulaşma stratejilerinin ayrıntılı bir şekilde görüşüldüğü toplantıda, Diyarbakır'ın turizmde yeni bir çığır açmasını hedefleyen "Diyarbakır Zamanı" vizyonunun yer aldığı dile getirildi.

        Bu vizyonun kentin tarihi dokusunu, kültürel zenginliklerini ve doğal güzelliklerini ön plana çıkararak, yerli ve yabancı turistler için çekim merkezi oluşturmayı amaçladığını belirtilen açıklamada, İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu'nda detayları ele alınan stratejik eylem planının hayata geçirilmesiyle, Diyarbakır'ın turizm sektöründe önemli bir ivme kazanması ve ulusal ile uluslararası alanda tanınan, tercih edilen bir destinasyon haline gelmesinin beklendiği vurgulandı.

        Açıklamada, toplantıdaki konuşmasına yer verilen Zorluoğlu, şunları kaydetti:

        "Diyarbakır, tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle turizmde çok daha güçlü bir konumda olmayı hak ediyor. Hedefimiz, bu potansiyeli görünür kılarak şehrimizi dört mevsim ziyaret edilebilen, herkesin kendinden bir şey bulabileceği güçlü bir turizm markasına dönüştürmek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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