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        Diyarbakır'da 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı

        Diyarbakır'da 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 16:08 Güncelleme: 14.05.2025 - 16:08
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        Diyarbakır'da 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı
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        Diyarbakır'da 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Eczacılar odasında düzenlenen etkinlikte konuşan 11. Bölge Diyarbakır Eczacı Odası Başkanı Ahmet Turgay Yaşar, 50 bini aşkın meslektaşlarıyla 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Bu yıl temalarının "Sağlık Uzakta Değil, Eczacınla Yanında" olduğunu ifade eden Yaşar, şunları kaydetti:

        "Hastalarımızın sağlığını korumaya, ilaç tedavilerine destek olmaya ve şifa sunmaya devam ediyoruz. Kamuda, akademide, ilaç sanayinde ve eczanelerimizde hastalarımızın ilaca en kolay, en doğru ve en güvenilir şekilde ulaşabilmesi için 186 yıldır kararlılıkla çalışıyoruz. Gelişen teknoloji ve erişim olanakları sayesinde hemen her ürüne çok hızlı ulaşılıyor. Sahte ilaçlar, küresel ölçekte ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Uluslararası kuruluşlar tarafından bu alanda rapor edilen toplam suç sayısı 2021'e göre yüzde 38'lik bir artış göstermiştir. Sağlık güvenliği, ekonomik güvenlik kadar önemlidir. Ham madde stratejisinden, Ar-Ge yatırımlarına, ihracattan, eczacının rolüne kadar bütüncül bir yol haritası ortaya koymak durumundayız. Ülkemiz, kendi ilacını üretme kabiliyetini artırmak ve uluslararası rekabette yerini güçlendirmek zorundadır. Bunu başarabilmek için kamu, özel sektör ve meslek örgütleri olarak hep birlikte çalışmamız gerekiyor."

        Etkinlik, meslekte 50'nci ve 25'inci yılını dolduran eczacılara plaket verilmesiyle sona erdi.

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