Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Geleneksel Oyunlar Tırı ile eğlenen çocukların yetenekleri keşfediliyor

        ÖMER YASİN ERGİN - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı ile eğlenen çocukların yetenekleri keşfediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 11:05 Güncelleme: 17.05.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Geleneksel Oyunlar Tırı ile eğlenen çocukların yetenekleri keşfediliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÖMER YASİN ERGİN - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı ile eğlenen çocukların yetenekleri keşfediliyor.

        Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun çeşitli aktivitelerde bulunmak üzere 2 Mayıs'ta Ankara'dan yola çıkan Geleneksel Oyunlar Tırı, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'nın ardından Diyarbakır'a ulaştı.

        Merkez Kayapınar ilçesindeki Prof. Dr. Fuat Sezgin İlkokulu bahçesinde kurulan istasyonlarda çocuklar mangala, masa güreşi, onikitaş, halat çekme, çemberbaz, kale, aşık, çember çevirme ve koca ayak gibi geleneksel oyunlarla buluştu.

        Etkinlikler kapsamında çocuklar çuval yarışı ile de eğlenceli zaman geçirdi.

        Deprem bölgesindeki kentlerin tamamlanmasının ardından diğer iller ile bazı ilçelere de gidecek olan tır ile hem öğrencilerin gönüllerine dokunmak hem de spora yatkın olan çocukların yeteneklerinin keşfedilmesi ve spora yönlendirilmesi hedefleniyor.

        - "Öğrencilerimizin içerisinden bireysel sporcularımızı çıkarmak istiyoruz"

        Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Abdulhadi Turus, AA muhabirine, Geleneksel Oyunlar Tırı ile geçmişte oynanan oyunları çocuklarla buluşturduklarını söyledi.

        Bir tır dolusu mutluluğu deprem bölgesinden başlayarak 81 ildeki çocuklara ulaştırmak istediklerini belirten Turus, bu sayede geleneksel öğeleri ve geçmişin ihtişamını geleceğe taşıyabilmeyi amaçladıklarını anlattı.

        Çocukların oyun ve aktivitelerle çok güzel vakit geçirdiğini ifade eden Turus, geleneksel oyunların çocukların motor güçlerini geliştirdiğini bildirdi.

        Gittikleri yerlerde çocukların gönüllerine dokunduklarını kaydeden Turus, şöyle konuştu:

        "Bizim geleneksel oyunlarımızın içerisinde en önemli faktörler adalet, hoşgörü, civanmertlik ve karşı tarafı affedebilmedir. Bu özelliklere sahip olan oyunlarla oynayan çocukların gelecekte bu dünyaya çok farklı bir iklim getireceklerine inanıyoruz. Deprem bölgesinden başlamak üzere 81 ile gidiyoruz. 81 ildeki okullarımızda geleneksel oyunlar kulüplerini kurup spor kulüplerimizi oluşturmak, bu öğrencilerimizin içerisinden bireysel sporcularımızı çıkarmak ve bu oyunları oynarken onları geçmişe götürmek istiyoruz. Bütün illerimizi gezip bir yandan yetenek avcılığı yapıp diğer yandan da çocuklarımızın gönüllerine dokunmak istiyoruz. Geleceğe sağlam, altyapısı olan, vicdanlı, merhametli çocuklar yetiştirmeyi hedefliyoruz."

        Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin de Geleneksel Oyunlar Tırı ile çocuklara geleneksel oyunların tanıtıldığını söyledi.

        Diğer okullardan da öğrencileri getirip etkinlik ile buluşturduklarını belirten Öztekin, öğrencileri bu tür oyunlarla buluşturan Geleneksel Spor Dalları Federasyonuna teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kremlin'den "Putin-Zelenskiy görüşmesi" açıklaması
        Kremlin'den "Putin-Zelenskiy görüşmesi" açıklaması
        İş insanına tehdit iş yerini kurşunlama! Kadın tetikçi!
        İş insanına tehdit iş yerini kurşunlama! Kadın tetikçi!
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Pınar'ı döve döve öldüren caniden şaşırtan savunma!
        Pınar'ı döve döve öldüren caniden şaşırtan savunma!
        Beşiktaş'ta Jonas Wind sesleri
        Beşiktaş'ta Jonas Wind sesleri
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        İşte en çok kazanan sporcular!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgeye dikkat! 19 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgeye dikkat! 19 kent için "sarı" alarm!
        Neden uğur böceğinin şans getirdiğine inanılır?
        Neden uğur böceğinin şans getirdiğine inanılır?
        Birkin kahkül modeli geri döndü
        Birkin kahkül modeli geri döndü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kidman sarılması
        Kidman sarılması
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        İsrail ordusu Gazze'de 'kalıcı işgal' için saldırı başlattı
        İsrail ordusu Gazze'de 'kalıcı işgal' için saldırı başlattı
        Medinskiy: Rusları kandırmaya çalışmayın
        Medinskiy: Rusları kandırmaya çalışmayın

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da kanalizasyon borusunda sıkışan kuzu kurtarıldı
        Diyarbakır'da kanalizasyon borusunda sıkışan kuzu kurtarıldı
        5 yıl hapisle aranan hükümlü, bazanın altında yakalandı
        5 yıl hapisle aranan hükümlü, bazanın altında yakalandı
        Diyarbakır'da restore edilen Cahit Sıtkı Tarancı Evi ve Etnografya Müzesi z...
        Diyarbakır'da restore edilen Cahit Sıtkı Tarancı Evi ve Etnografya Müzesi z...
        Diyarbakır'da firari hükümlü saklandığı bazanın altında yakalandı
        Diyarbakır'da firari hükümlü saklandığı bazanın altında yakalandı
        Diyarbakır'da Gençlik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi
        Diyarbakır'da Gençlik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi
        Diyarbakır annelerine Memur-Sen'den destek ziyareti
        Diyarbakır annelerine Memur-Sen'den destek ziyareti