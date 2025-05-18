Diyarbakır'da Hevsel Bahçeleri'nde 30 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Hevsel Bahçeleri'nde, 30 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Dicle Nehri kenarındaki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde, yasa dışı Hint kenevirinin tespiti ve imhasına yönelik operasyon düzenlendi.

Bot da kullanılan operasyonda, bahse konu alan ve nehrin debisinden kaynaklı oluşan adacıklar için Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünden de sualtı polis ekiplerince destek sağlandı.

Arama tarama çalışmaları boyunca polis helikopteri ve dron da havadan destek verdi.

Operasyonda, 31 ayrı alandan 30 bin kök kenevir bitkisi sökülerek imha edildi.

Hevsel Bahçeleri'nde arazi yapısı sebebiyle araç girişi yapılamamasını fırsata çevirmeyi planlayan uyuşturucu tacirlerinin, yasa dışı kenevir ekim alanlarını korumak ve bakımını sağlamak amacıyla çadırlar kurarak yaşam alanları oluşturdukları, Dicle Nehri'nden sulama yapmak için su motorları kullandıkları tespit edildi.