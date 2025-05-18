Diyarbakır ve çevre illerde Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanıyor

Meşaleler eşliğinde yapılan kutlamalara bazı vatandaşlar araçlarından korna çalarak eşlik etti.

Galatasaray formaları giyen ve ellerinde bayraklar taşıyan taraftarlar, meşaleler yakıp havai fişek gösterileri eşliğinde kutlama yaptı.

Siirt'te Güres Caddesi'ndeki Sancaklar Ortaokulu önünde ve kentin çeşitli noktalarında toplanan taraftarlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar tezahüratlar eşliğinde yürüdü.

Mardin'de taraftarlar takım bayrakları ve formalarıyla cadde ve meydanlarda kutlama yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında kendi sahasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesi, Diyarbakır, Mardin, Bingöl, Şırnak, Elazığ, Siirt ve Batman'da kutlandı.

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