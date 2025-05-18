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        Diyarbakır ve çevre illerde Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanıyor

        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında kendi sahasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesi, Diyarbakır, Mardin, Bingöl, Şırnak, Elazığ, Siirt ve Batman'da kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 23:18 Güncelleme: 18.05.2025 - 23:18
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        Diyarbakır ve çevre illerde Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanıyor
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        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında kendi sahasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesi, Diyarbakır, Mardin, Bingöl, Şırnak, Elazığ, Siirt ve Batman'da kutlandı.

        Diyarbakır'da araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, korna çalarak şampiyonluk sevincini yaşadı.

        Mahabat Bulvarı'nda toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar bayraklarla takımlarının lehine tezahürat yaptı, meşale yaktı.

        - Mardin

        Mardin'de taraftarlar takım bayrakları ve formalarıyla cadde ve meydanlarda kutlama yaptı.

        Merkezi Artuklu ilçesindeki Vali Ozan Caddesi'nde toplanan grup, havai fişek patlattı, meşaleler yaktı.

        Uzun araç konvoyları oluşturulan kutlamalarda, polis ekipleri cadde ve meydanlarda güvenlik önlemleri aldı.

        - Bingöl

        Bingöl'de Dörtyol Mevkisi'nde toplanan Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluğu kutladı.

        Araçlarıyla konvoy yapan taraftarlar, meşaleler yakıp tezahüratlarda bulundu.

        - Şırnak

        Şırnak'ta Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen taraftarlar, şampiyonluk coşkusunu yaşadı.

        Havai fişek gösterilerinin yapıldığı kutlamalarda meşaleler yakıldı, araçlarla konvoylar oluşturuldu.

        Bazı taraftarlar müzik eşliğinde halay çekti.

        Fenerbahçe forması giyenlerin de kutlamalara katılması dikkati çekti.

        Uludere ilçesinin Şenoba beldesinde taraftarlar, kurulan dev ekrandan maçı izledi.

        Maçın bitmesinin ardından meşale yakan taraftarlar, şarkılar eşliğinde halay çekerek şampiyonluğu kutladı.

        - Elazığ

        Elazığ'da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan taraftarlar, havai fişek gösterileriyle şampiyonluğu kutladı.

        Tezahüratlarla coşkularını paylaşan taraftarlar, kent merkezinde araç konvoyları oluşturdu.

        Polis ekipleri kutlamalar sırasında güvenlik önlemleri aldı.

        - Siirt

        Siirt'te Güres Caddesi'ndeki Sancaklar Ortaokulu önünde ve kentin çeşitli noktalarında toplanan taraftarlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar tezahüratlar eşliğinde yürüdü.

        Galatasaray formaları giyen ve ellerinde bayraklar taşıyan taraftarlar, meşaleler yakıp havai fişek gösterileri eşliğinde kutlama yaptı.

        Taraftarlar araçlarla konvoy oluşturularak şampiyonluk sevincini paylaştı.

        - Batman

        Batman'da Turgut Özal Bulvarı’nda toplanan taraftarlar, Atatürk Parkı'na kadar yürüdü.

        Meşaleler eşliğinde yapılan kutlamalara bazı vatandaşlar araçlarından korna çalarak eşlik etti.

        Kutlamalar sırasında güvenlik güçleri bölgede önlemler aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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