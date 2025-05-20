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        Diyarbakır'da baba ve oğlunun ölümüne ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde yanmış bir kamyonette 2 cesedin bulunmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 13:32 Güncelleme: 20.05.2025 - 13:32
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        Diyarbakır'da baba ve oğlunun ölümüne ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı
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        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde yanmış bir kamyonette 2 cesedin bulunmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kırsal Köprübaşı Mahallesi'nde dün yanmış bir kamyonette baba Remzi B. (49) ve oğlu Muhammet B'nin (14) cesedinin bulunmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince 3 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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