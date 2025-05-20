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        Diyarbakır'da Dünya Hipertansiyon Günü farkındalık etkinliği düzenlendi

        Diyarbakır'da 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 16:54 Güncelleme: 20.05.2025 - 17:11
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        Diyarbakır'da Dünya Hipertansiyon Günü farkındalık etkinliği düzenlendi
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        Diyarbakır'da 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulan bilgilendirme standında vatandaşların nabız, oksijen satürasyonu, boy, kilo ve tansiyon ölçümleri yapıldı.

        Değerleri riskli olarak görülen bazı vatandaşlar, hastane polikliniklerine yönlendirilerek uzman hekim kontrolüne alındı.

        İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Emre Asiltürk de standı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı, kendi nabız ve oksijen satürasyonu ölçümünü yaptırdı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Obezite Merkezi sorumlusu Doç. Dr. İhsan Solmaz, hipertansiyonun düzenli takip ve yaşam tarzı değişikliğiyle kontrol altına alınabilen fakat ihmal edildiğinde hayati sonuçlar doğurabilen bir hastalık olduğunu belirtti.

        Bugün yaptıkları çalışmanın toplum sağlığı açısından değerli olduğunu dile getiren Solmaz, "Özellikle ilaca erişim, kullanım alışkanlıkları ve egzersiz düzeyleri üzerine yaptığımız anket çalışmaları, bize yol gösterici olacak." ifadelerini kullandı.

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