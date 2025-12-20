HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Diyarbakır'da konuştu:

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları kapsamında partisinin hazırladığı rapora ilişkin, "Biz de raporumuzu hazırladık. Giriş ve özetten başka iki ana bölümden ve pek çok başlıktan oluşan 50 sayfaya yakın bir rapor." dedi.

Yapıcıoğlu, Selahaddin Eyyubi Külliyesi Konferans Salonu'nda partisinin 13'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programında yaptığı konuşmada, 13 yıl önce yola çıktıklarını ve bugünlere geldiklerini söyledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Yapıcıoğlu, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları kapsamında 19 toplantının yapıldığını belirtti.

Toplantıların sonucunda her partinin bir rapor hazırlaması ve daha sonra bu raporların mümkünse birleştirilmesinin kararlaştırıldığını anlatan Yapıcıoğlu, şunları kaydetti: