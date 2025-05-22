Diyarbakır'da SAK timi baraj gölünde bu kez atık topladı

AYDIN ARİK - Diyarbakır'da görev yapan İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi, bu kez Dicle Baraj Gölü'nü atıklardan temizlemek için dalış yaptı.

Kentte 6 yıl önce kurulan SAK timinde görev yapan 1 subay, 4 astsubay ve 1 uzman çavuş, sorumluluk bölgesinde yer alan Diyarbakır'ın yanı sıra Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa, Bingöl, Batman ve Mardin'de doğal afetler ile suda kaybolan ve yardım isteyenlere yönelik arama kurtarma faaliyetleri yürütüyor.

Kurbağa adam, cankurtaran, dalış amirliği, basınç odası operatörü, bot operatörü, ilk yardım, karışım gazlı dalış eğitimlerini alan jandarma personelinden oluşan tim, suda boğulma ve kaybolan kişilerin vaktinde müdahale edilerek bulunması için de cansiparane görev yapıyor.

SAK timi, Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Zülkifl ve Elyesa peygamberler dahil 9 peygamberin defnedildiğine inanılan, manevi ikliminin yanı sıra Dicle Baraj Gölü'nde yapılan su sporları ve tekne turlarıyla dikkati çeken Eğil'de kentin önemli içme ve kullanma suyu kaynaklarından Dicle Baraj Gölü Havzası'nın temiz kalması için yürütülen çalışmalara da destek verdi.

Kimi zaman bulanık kimi zaman hırçın sularda zorlu görev yapan tim bu kez Eğil Kaymakamı Volkan Hülür'ün talebiyle Dicle Baraj Gölü'nde birikmiş atıkları toplamak için harekete geçti.

Baraj gölüne dalış yapan SAK timi topladığı onlarca araç lastiği ve evsel atığı çıkararak hem suyun hem de çevrenin temizliğine katkı sundu.

SAK timinin gerçekleştirdiği bu çalışmayı, çevre bilinci oluşturulması amacıyla bölgeye getirilen lise öğrencileri de izledi. Öğrenciler, ekibin sudan çıkardığı lastiklerin ve atıkların taşınmasına da katkı sağladı.

- "İçme suyumuzu korumak istiyoruz"

Eğil Kaymakamı Volkan Hülür, AA muhabirine, kültür ve inanç turizmi ile tanınan Eğil'de her yıl Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasından gelen yerli ve yabancı turistleri ağırladıklarını söyledi.

İlçedeki Dicle Baraj Gölü'nün aynı zamanda içme suyu havzası olduğunu ifade eden Hülür, Dicle Baraj Gölü'ndeki içme suyunun, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresine (DİSKİ) bağlı İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde arıtıldıktan sonra vatandaşlara ulaştırıldığını belirtti.