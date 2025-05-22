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        Diyarbakır'da Engelliler Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi

        Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, özel bakım merkezlerinin katkılarıyla Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 16:08 Güncelleme: 22.05.2025 - 16:13
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        Diyarbakır'da Engelliler Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi
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        Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, özel bakım merkezlerinin katkılarıyla Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" kapsamında merkez Sur ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, engelin anlayış, dayanışma ve sevgiyle aşıldığını söyledi.

        Etkinliğin, engelli bireylerin topluma katılımı açısından önemli olduğuna işaret eden Polat, engelli bireylerin yaşam koşullarının daha iyi olması için mücadele ettiklerini belirtti.

        Etkinlikte daha sonra engelli bireyler tarafından şiir okudu, şarkılar seslendirildi, halk oyunları gösterisi sunuldu.

        Etkinliğe özel bakım merkezlerinden hizmet alan engelliler ve aileleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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