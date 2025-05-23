DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Diyarbakır'da "Demokratik Yerel Yönetimler Kadın Toplantısı"nda konuştu:
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Türkiye'nin 100 yıllık tarihine dönüp baktığımızda en önemli dönemeçlerden birini yaşamaktayız." dedi.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Türkiye'nin 100 yıllık tarihine dönüp baktığımızda en önemli dönemeçlerden birini yaşamaktayız." dedi.
Hatimoğulları, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde partisince düzenlenen "Demokratik Yerel Yönetimler Kadın Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, demokrasinin asgari koşulunun seçme ve seçilme hakkı ile seçimin demokratik zeminde gerçekleşmesi olduğunu belirtti.
DEM Parti'li belediyelerin kadını merkezine alan çalışmalar yaptığını anlatan Hatimoğulları, "Yerel yönetimler başta olmak üzere merkezi hükümetin kadına yönelik şiddetle mücadele etmek için bir yandan bütçeden ciddi pay ayırması, öte yandan farkındalık çalışmalarını kamu faaliyeti kapsamına alarak bunun bütün toplum nezdinde işlenmesi çok önemlidir." ifadesini kullandı.
Kadına, çocuğa, engelliye, doğaya ve hayvanlara karşı şiddetin son bulması gerektiğini vurgulayan Hatimoğulları, bunun için sistematik çalışmaya ihtiyaç olduğunu kaydetti.
Tülay Hatimoğulları, "Terörsüz Türkiye" sürecine değinerek, şu değerlendirmede bulundu:
"Türkiye'de silahların susması, barışın konuşulması ve aynı zamanda demokratik toplum yapısına doğru bir değişim ve dönüşüm için Türkiye'nin 100 yıllık tarihine dönüp baktığımızda en önemli dönemeçlerden birini yaşamaktayız. Toplumun tamamı tarihi ana tanıklık ediyor."
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de çok önemli süreçten geçildiğini, toplantıda önemli konuları konuşacaklarını söyledi.
Küçük, "Kadın perspektifimizle yerel yönetimlerin nasıl olması gerektiğini değerlendireceğiz. Geçtiğimiz bir yılı değerlendireceğiz." diye konuştu.
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