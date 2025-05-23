DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Diyarbakır'da "Demokratik Yerel Yönetimler Kadın Toplantısı"nda konuştu:

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Türkiye'nin 100 yıllık tarihine dönüp baktığımızda en önemli dönemeçlerden birini yaşamaktayız." dedi.

Hatimoğulları, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde partisince düzenlenen "Demokratik Yerel Yönetimler Kadın Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, demokrasinin asgari koşulunun seçme ve seçilme hakkı ile seçimin demokratik zeminde gerçekleşmesi olduğunu belirtti.

DEM Parti'li belediyelerin kadını merkezine alan çalışmalar yaptığını anlatan Hatimoğulları, "Yerel yönetimler başta olmak üzere merkezi hükümetin kadına yönelik şiddetle mücadele etmek için bir yandan bütçeden ciddi pay ayırması, öte yandan farkındalık çalışmalarını kamu faaliyeti kapsamına alarak bunun bütün toplum nezdinde işlenmesi çok önemlidir." ifadesini kullandı.

Kadına, çocuğa, engelliye, doğaya ve hayvanlara karşı şiddetin son bulması gerektiğini vurgulayan Hatimoğulları, bunun için sistematik çalışmaya ihtiyaç olduğunu kaydetti.