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        Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde otomobil, beton pompası ve minibüsün karıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 17:44 Güncelleme: 26.05.2025 - 17:44
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        Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde otomobil, beton pompası ve minibüsün karıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 21 AGL 534 plakalı otomobil, 21 S 0771 plakalı servis minibüsü ve 72 AAV 701 plakalı beton pompası, Çelikevler Mahallesi'nde çarpıştı.

        Kazada, araçlardaki 11 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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