Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 21 AGL 534 plakalı otomobil, 21 S 0771 plakalı servis minibüsü ve 72 AAV 701 plakalı beton pompası, Çelikevler Mahallesi'nde çarpıştı.

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