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        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Dicle'de incelemelerde bulundu

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Dicle ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 20:57 Güncelleme: 29.05.2025 - 21:08
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        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Dicle'de incelemelerde bulundu
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        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Dicle ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Zorluoğlu, Dicle Kaymakamlığını ziyaret ederek, Kaymakam Kadir Yurdagül ile görüştü.

        Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Zorluoğlu, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, görüştüğü emniyet ve jandarma personeline çalışmalarında kolaylık diledi.

        Dicle Hükümet Konağı inşaat alanını inceleyerek proje hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Zorluoğlu, ardından yapımı devam eden tekstil atölyesi ve 60 yataklı devlet hastanesi inşaatlarında incelemelerde bulundu.

        Zorluoğlu, daha sonra Dicle Akademi Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi, onlarla sohbet etti.

        Selahaddin Eyyubi Gençlik Kampı'nı da ziyaret eden Zorluoğlu, gençlerin sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerle buluşacağı kamp hakkında ilgililerden bilgi aldı.

        Vali Zorluoğlu, daha sonra Çeşme Meydanı'ndaki esnaf ile bir araya geldi, bir kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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