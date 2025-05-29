Diyarbakır Havalimanı'nda onarılan pist yeniden uçuş trafiğine açıldı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Havalimanı'nda dün 8. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından yapılan rutin kontroller sırasında çatlak tespit edilmesi üzerine pistte başlatılan bakım ve onarım çalışması tamamlandı.

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