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        Diyarbakır Havalimanı'nda onarılan pist yeniden uçuş trafiğine açıldı

        Diyarbakır Havalimanı'nda onarılan pist yeniden uçuş trafiğine açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 22:41 Güncelleme: 29.05.2025 - 22:41
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        Diyarbakır Havalimanı'nda onarılan pist yeniden uçuş trafiğine açıldı
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        Diyarbakır Havalimanı'nda onarılan pist yeniden uçuş trafiğine açıldı.

        Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Havalimanı'nda dün 8. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından yapılan rutin kontroller sırasında çatlak tespit edilmesi üzerine pistte başlatılan bakım ve onarım çalışması tamamlandı.

        Pist, bakım ve onarım çalışmasının ardından yeniden uçuş trafiğine açıldı.

        Diyarbakır Havalimanı Müdürlüğü, dün rutin kontroller sırasında havalimanı pistinde çatlak tespit edildiğini, uçuş emniyetinin sağlanması amacıyla söz konusu pistin, gerekli havacılık bildirisi (NOTAM) yayımlanarak uçuş trafiğine kapatıldığını, pistte bakım ve onarım çalışmalarına başlandığını bildirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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