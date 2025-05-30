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        Dicle Üniversitesinden İlahiyat Fakültesi öğrencisinin ölümüne ilişkin açıklama

        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesince, İlahiyat Fakültesi öğrencisi N.S.D'nin vefatına ilişkin açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 20:33 Güncelleme: 30.05.2025 - 20:33
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        Dicle Üniversitesinden İlahiyat Fakültesi öğrencisinin ölümüne ilişkin açıklama
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        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesince, İlahiyat Fakültesi öğrencisi N.S.D'nin vefatına ilişkin açıklama yapıldı.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, N.S.D'nin vefatı nedeniyle bazı basın yayın organları ve sosyal medyadaki söylenti ve iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

        Konunun üniversite, İl Emniyet Müdürlüğü ve savcılık tarafından tahkik edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Konuyla ilgili geniş çaplı bir araştırma ve soruşturma süreci devam etmektedir. Üniversitemiz idaresi, süreci büyük bir hassasiyetle ve dikkatle takip etmektedir. Süreç tamamlanmadan konuyla ilgili yapılan bütün açıklamalar manipülatif olmaktan öteye geçmeyecektir. Resmi makamlarca olay netliğe kavuşturulmadan yapılacak hiçbir açıklamaya, habere itibar edilmemesi, öğrencimizin ruhaniyetinin incitilmemesi adına hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir."

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