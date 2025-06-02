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        Diyarbakır'da kaybolan kişinin cesedi sulama kanalında bulundu

        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaybolan 49 yaşındaki Yusuf Bilgin'in cesedi sulama kanalında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 18:54 Güncelleme: 02.06.2025 - 18:54
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        Diyarbakır'da kaybolan kişinin cesedi sulama kanalında bulundu
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        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaybolan 49 yaşındaki Yusuf Bilgin'in cesedi sulama kanalında bulundu.

        Güzderesi Mahallesi kırsalında hayvan otlatmaya çıkan Yusuf Bilgin'den dün haber alamayan yakınlarının, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma ekibi, Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekibi ile AFAD ekiplerince arama çalışması yürütüldü.

        Bilgin'in yakınlardaki sulama kanalına düşme ihtimaline karşı sulama kanalının suyu kesilerek, arama çalışmaları kanalda yoğunlaştırıldı.

        Ekiplerin araması sonucu Bilgin'in cesedi Batman merkeze bağlı Kocalar Mahallesi'nde sulama kanalında bulundu.

        Bilgin'in cesedi, sağlık ekiplerince Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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