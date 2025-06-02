Diyarbakır'da kaybolan kişinin cesedi sulama kanalında bulundu

Güzderesi Mahallesi kırsalında hayvan otlatmaya çıkan Yusuf Bilgin'den dün haber alamayan yakınlarının, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma ekibi, Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekibi ile AFAD ekiplerince arama çalışması yürütüldü.

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