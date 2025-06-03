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        Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 21:36 Güncelleme: 03.06.2025 - 22:01
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        Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Sanayi Mahallesi 41. Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Polis kavganın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri de kavganın yaşandığı alan ile burada bulunan bir araçta inceleme yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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