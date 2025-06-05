Medeniyetler şehri Diyarbakır bayramda ziyaretçilerini ağırlamaya hazır

AHMET KAPLAN - Tarihi yapıları ve kültürel değerleriyle turizm sektöründe dikkat çeken iller arasında bulunan Diyarbakır, Kurban Bayramı'nda da yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazır.

Diyarbakır'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, Ongözlü Köprü, Dört Ayaklı Minare ve Hasanpaşa Hanı gibi çok sayıda tarihi, kültürel ve inanç mekanları bayramda ziyaretçilerini bekliyor.

"Medeniyetler şehri" olarak nitelendirilen Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik başladı. Konaklama, yiyecek ve eğlence alanlarında faaliyet yürüten işletmeler, bayramda Türkiye'nin dört bir yanından gelecek konuklarını ağırlamak için hazırlıklarını yaptı.

- "Gelen misafir sayısında ciddi bir artış bekliyoruz"

Diyarbakır Otelciler ve Turizm Derneği Başkanı Deniz Güler, AA muhabirine, 33 medeniyete ev sahipliği yapmış Diyarbakır'ın gastronomi, kültür, inanç ve doğa turizmiyle dikkati çeken bir şehir haline geldiğini söyledi.

Yapılan kongre ve yeni turizm destinasyonlarıyla kentin artık yıl boyuncu turist ağırlayabilecek bir potansiyele sahip olacağına işaret eden Güler, "Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kuruluşlarla bu konuda çalışmalarla emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Diyarbakır'ın şu anda turizmde hak ettiği noktada olmadığını dile getiren Güler, şöyle konuştu:

"Son birkaç yıldır bölgede yaşanan güven ortamıyla birlikte gelen misafir sayısında artış yaşandı. Son birkaç aydır başlayan yeni süreçle özlemini duyduğumuz huzurlu ortamına inşallah kavuşacağız. Gelen misafir sayısında ciddi bir artış bekliyoruz. Barış süreciyle ve bu sürecin tamamlanmasıyla şu anda yaklaşık 1,5 milyon misafir ağırlayan Diyarbakır'ın bu sayıyı çok rahat 4-5 milyona çıkaracağını umut ediyoruz."

Kente gelen turist açısından Ramazan Bayramı'nda beklentilerinin çok üstünde yoğunluk yaşandığına dikkati çeken Güler, istatistiklere göre bu yıl Ramazan Bayramı'nın kutlandığı nisan ayında gelen turist sayısında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22 artış olduğunu bildirdi.