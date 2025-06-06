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        Diyarbakır'da apartmanda çıkan yangında ölen anne ve 3 çocuğunun cenazesi defnedildi

        Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda çıkan yangında hayatını kaybeden anne ve 3 çocuğunun cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 04:28 Güncelleme: 06.06.2025 - 04:34
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        Diyarbakır'da apartmanda çıkan yangında ölen anne ve 3 çocuğunun cenazesi defnedildi
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        Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda çıkan yangında hayatını kaybeden anne ve 3 çocuğunun cenazesi toprağa verildi.

        Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki apartmanda dün çıkan yangında yaşamını yitiren anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep'in (4) cenazesinin getirildiği Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlandı.

        Anne ve çocuklarının cenazesi, yakınları tarafından alınarak merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı'na getirildi.

        Cenazeler, burada kılınan namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla yan yana defnedildi.

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