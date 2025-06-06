Diyarbakır'da apartmanda çıkan yangında ölen anne ve 3 çocuğunun cenazesi defnedildi

Anne ve çocuklarının cenazesi, yakınları tarafından alınarak merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı'na getirildi.

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki apartmanda dün çıkan yangında yaşamını yitiren anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep'in (4) cenazesinin getirildiği Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlandı.

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