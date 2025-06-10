Diyarbakır'da eczacının öldürülmesine ilişkin 1 şüpheli yakalandı
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde eczacının öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde eczacının öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Huzurevleri Mahallesi 12. Sokak'ta dün eczane işleten Fatih Ufuk Yıldız'ın silahla öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında şüpheli M.M. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.
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