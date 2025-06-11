GÜNCELLEME - Diyarbakır'da eczacının öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde eczacının öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde eczacının öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Huzurevleri Mahallesi 12. Sokak'ta eczane işleten Fatih Ufuk Yıldız'ın aynı sokakta dün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında şüpheli M.M. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.