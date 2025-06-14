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        Diyarbakır'da traktör ile römork arasına sıkışan kişi hayatını kaybetti

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde traktör ile römork arasında sıkışan 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 17:35 Güncelleme: 14.06.2025 - 17:35
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        Diyarbakır'da traktör ile römork arasına sıkışan kişi hayatını kaybetti
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        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde traktör ile römork arasında sıkışan 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilmeyen traktör, tamir için ilçedeki sanayi sitesine getirildi.

        Traktöre yaklaşan İ.D. (28) aracın hidroliği ile römork arasında sıkıştı.

        İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan İ.D'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

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