Diyarbakır'da pazarcı ve simitçi kılığına giren polisin takibiyle yakalanan 12 kapkaç zanlısı tutuklandı

Bu arada güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde şüphelilerin kadınları hedef alarak kapkaç yaptıkları görülüyor.

Polis, pazarcı ve simitçi kılığına girerek zanlıları kapkaç yaptıkları bölgelerde izledi.

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