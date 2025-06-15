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        Diyarbakır'da pazarcı ve simitçi kılığına giren polisin takibiyle yakalanan 12 kapkaç zanlısı tutuklandı

        Diyarbakır'da pazarcı ve simitçi kılığına giren polis ekiplerinin takibinin ardından düzenlenen operasyonda yakalanan 12 kapkaç şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 08:10 Güncelleme: 15.06.2025 - 08:10
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        Diyarbakır'da pazarcı ve simitçi kılığına giren polisin takibiyle yakalanan 12 kapkaç zanlısı tutuklandı
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        Diyarbakır'da pazarcı ve simitçi kılığına giren polis ekiplerinin takibinin ardından düzenlenen operasyonda yakalanan 12 kapkaç şüphelisi tutuklandı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentteki kapkaç olayları üzerine çalışma yürüttü.

        Ekipler, güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri inceleyerek şüphelileri tespit etti.

        Polis, pazarcı ve simitçi kılığına girerek zanlıları kapkaç yaptıkları bölgelerde izledi.

        Düzenlenen "Çekirge" adı verilen operasyonda 4 kapkaç olayına karıştıkları belirlenen 12 zanlı gözaltına alındı. Hakkında kesinleşmiş 27 yıl hapis cezası bulunan H.K'nin, evinin tavan arasında saklanırken yakalandığı öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Bu arada güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde şüphelilerin kadınları hedef alarak kapkaç yaptıkları görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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