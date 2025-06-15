Diyarbakır'da oğlunun çekiçli saldırısına uğrayan baba ağır yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kişi oğlunun çekiçli saldırısında ağır yaralandı.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kişi oğlunun çekiçli saldırısında ağır yaralandı.
Şehitlik Mahallesi'ndeki müstakil bir evde ailesiyle yaşan Y.B, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı babası M.B'nin (44) kafasına çekiçle vurdu.
Saldırıda, baba M.B. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
M.B. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, yaralının oğlu Y.B'yi gözaltına aldı.
Hastanede tedavisi süren M.B'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
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