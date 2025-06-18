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        Sanatçı Ayşe Şan'ın mezarı 29 yıl sonra memleketi Diyarbakır'a taşındı

        Sanatçı Ayşe Şan'ın mezarı vasiyeti üzerine 29 yıl sonra İzmir'den memleketi Diyarbakır'a taşındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 13:47 Güncelleme: 18.06.2025 - 14:50
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        Sanatçı Ayşe Şan'ın mezarı 29 yıl sonra memleketi Diyarbakır'a taşındı
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        Sanatçı Ayşe Şan'ın mezarı vasiyeti üzerine 29 yıl sonra İzmir'den memleketi Diyarbakır'a taşındı.

        Diyarbakırlı sanatçı Şan, İzmir'de 1996 yılında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybederek, orada toprağa verildi.

        Şan'ın oğlu Murat Kerse, annesinin memleketi Diyarbakır'a defnedilme vasiyetini yerine getirmek için yaklaşık 6 ay önce Buca Belediyesine başvurdu.

        Başvurusunun kabul edilmesi üzerine Kerse, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden mezar yeri temin edilmesi için talepte bulundu.

        İzmir'den Diyarbakır'a getirilen Şan'ın cenazesi merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Definin ardından mezara çiçek bırakıldı, bazı katılımcılar Şan'ın seslendirdiği Kürtçe şarkılar okudu.

        Şan'ın oğlu Murat Kerse, basın mensuplarına, annesinin mezarının 29 yıl sonra memleketine getirilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

        Kerse, "Bir sanatçının toprağına gelmesi kadar doğal bir şey yoktur. Biz de biraz geç kaldık, belki hata bizdedir. Bu saatten sonra annem sizlere emanet." dedi.

        İzmir Buca Belediyesi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine işlemler için başvurduklarını anlatan Kerse, şunları söyledi:

        "Devlet kurumlarından belediyelere kadar hiçbir zorluk yaşamadık. Annem sizlere, Diyarbakır halkına emanet. Bundan sonra bizden çok siz mezarını ziyaret edersiniz. Annemin vasiyeti Diyarbakır'da annesinin mezarına defnedilmekti fakat anneannemin mezarına dayım defnedildiği için bunu gerçekleştiremedik."

        Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de "Ayşe Şan, bugün evinde, yurdunda, vatanında, annesinin yanında, anne yurdunda. Bu sebeple çok onurlu ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.

        Defin törenine, Ayşe Şan'ın torunu Elif Kerse, kadınlar ve sevenleri katıldı.

        - Ayşe Şan kimdir

        Şan, 1938 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Kürtçe ve Türkçe şarkılar seslendiren Şan'ın müzikle ilgilenmesini annesi dışında ailesinden kimse istemedi.

        Gaziantep, İstanbul, Almanya ve Bağdat'ta belirli süreler yaşamını sürdüren Şan, son olarak yerleştiği İzmir'de geçirdiği rahatsızlık sonucu 1996 yılında hayatını kaybetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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