GÜNCELLEME - Diyarbakır'da kayıp ihbarı yapılan 10 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Söz konusu şüpheli kızın evindeki aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ile altı kanlı ayakkabı ve kanlı ıslak mendil bulundu.

112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen çocuğun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri ve vatandaşlarca çevrede arama çalışması başlatıldı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 10 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni oturduğu sitedeki bir binanın yangın merdiveninde bulundu.

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