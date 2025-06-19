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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da kayıp ihbarı yapılan 10 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 10 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni oturduğu sitedeki bir binanın yangın merdiveninde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 16:57 Güncelleme: 19.06.2025 - 16:57
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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da kayıp ihbarı yapılan 10 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
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        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 10 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni oturduğu sitedeki bir binanın yangın merdiveninde bulundu.

        Kemertaş Mahallesi'ndeki bir sitenin A Blok'undaki dairede oturan aile, dün akşam kızları Yasemin Y'nin (10) kaybolduğu yönünde polise ihbarda bulundu.

        Bunun üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri ve vatandaşlarca çevrede arama çalışması başlatıldı.

        Çalışmalar sonucu Yasemin Y'nin cesedi, oturduğu sitenin B Blok'unun 2. katında yer alan yangın merdiveninde bulundu.

        112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen çocuğun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aynı binada oturan maktulün 17 yaşındaki kuzeni M.Ç. gözaltına alındı.

        Söz konusu şüpheli kızın evindeki aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ile altı kanlı ayakkabı ve kanlı ıslak mendil bulundu.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ç. adliyeye çıkarıldı.

        M.Ç., cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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