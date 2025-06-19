Diyarbakır'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü kurtarıldı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gürdoğan Mahallesi'nde, E.K. (34) yönetimindeki 34 HM 6945 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.
Ters dönen araçta sıkışan sürücü için olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Su seviyesinin diz boyunu aştığı kanalda, itfaiye ekipleri makas yardımıyla aracın kapısını açarak E.K'yi bulunduğu yerden çıkardı.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan E.K, Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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