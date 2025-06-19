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        Diyarbakır'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü kurtarıldı

        Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 22:22 Güncelleme: 19.06.2025 - 22:22
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        Diyarbakır'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü kurtarıldı
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        Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Gürdoğan Mahallesi'nde, E.K. (34) yönetimindeki 34 HM 6945 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.

        Ters dönen araçta sıkışan sürücü için olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Su seviyesinin diz boyunu aştığı kanalda, itfaiye ekipleri makas yardımıyla aracın kapısını açarak E.K'yi bulunduğu yerden çıkardı.

        Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan E.K, Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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