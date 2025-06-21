Diyarbakır'da depremde yıkılan Galeria Sitesi yerinde dönüşümle yeniden yükselecek

AZİZ ASLAN - Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Galeria Sitesi, sakinlerinin yerinde dönüşüm talebinin onaylanması üzerine yeniden inşa ediliyor.

Merkez Yenişehir ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde depremde yıkılması sonucu 89 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı Galeria Sitesi'nin sakinleri tarafından kurulan "Galeria Mülk Sahipleri Platformu", yerinde dönüşüm kararının uygulanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Site sakinlerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne yerinde dönüşüm başvurusunun onaylanmasının ardından gerekli izinler çerçevesinde anlaşma yapılan inşaat firması tarafından iş makineleriyle kazı çalışmasına başlandı.

Platform sözcüsü Ender Budak ve bazı mülk sahipleri, çalışmaları yerinde inceledi.

Budak, AA muhabirine, depremde Galeria Sitesi'nin yıkılmasından sonra mülk sahipleriyle görüşmeler yaptıklarını söyledi.

314 kişilik platform kurduklarını ifade eden Budak, 18 ay içinde 16 toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Budak, toplantılarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yerinde dönüşüm kampanyasını incelediklerini, bu uygulamanın kendi siteleri için de uygun olduğunu gördüklerini anlatarak, "Yüzde 50+1'i geçtikten sonra burada tekrar yaşam merkezi kurma hedefimiz vardı. Bu hedefi aşarak şu an yüzde 98 yerinde dönüşüm kabul edildi. Burada 269 konut, 177 iş yeri, 2 kat alışveriş merkezi ve 8 katlı yaşam merkezi olacak. Bu hedefimiz için 18 ay mücadele ettik. Alanda ilk kazmayı vurmaya başladık. Süreç devam ediyor. Sözleşmemize göre 24 ayda projeyi teslim etme hedefimiz var." dedi. - "Buranın tekrar hayata dönmesi, yeni bir yaşam ve sayfadır" Galeria'nın Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk alışveriş merkezlerinden olduğunu, merkez Sur ilçesinin kalbinde yer aldığını belirten Budak, bölgeye hitap eden alışveriş merkezini tekrar kente kazandırmak istediklerini dile getirdi. Budak, Galeria'da mutlu günlerinin de çok acı çektikleri günlerinin de olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İki duyguyu da harmanladık. Hayat devam ediyor ve hayatın gerçeği bu. Çok acılar yaşadık, çok aile burada yaşamını yitirdi. Tekrar burada Galeria'yı hayata geçirmek istedik. Yerinde dönüşüm projesiyle daha sağlam bir binada oturmak ve mutlu olmak için hedeflediğimiz noktaya geldik. Buranın tekrar hayata dönmesi, yeni bir yaşam ve sayfadır. Yerinde dönüşümle mutluluğu burada yaşamak istiyoruz." - "Konutların bir an önce bitmesini bekliyoruz" Galeria Sitesi sakinlerinden Aziz Özkeçeci de çocukluğunun geçtiği sitenin yeniden inşa edilmesinin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Galeria'nın kentin sembolü ve ilk alışveriş merkezi olduğunu anlatan Özkeçeci, şöyle konuştu: "Burada yetiştik ve büyüdük. Galeria'nın adı altında tekrar burada yaşamımızı sürdürmeye çalışacağız. Çok zor süreçlerden geçtik. Burada iş makinesinin çalışıyor olması mutlu ediyor. Sürecin başından beri buradayız. Şimdi de çalışmaları takip ediyoruz. Galeria'da akrabalarımdan 5 kişiyi kaybettik. Acısıyla tatlısıyla yaşam devam ediyor. Çalışmalar başladı, bir an önce konutların bitmesini ve tekrar Galeria'nın sakini olmayı bekliyoruz."