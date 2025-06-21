Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da depremde yıkılan Galeria Sitesi yerinde dönüşümle yeniden yükselecek

        AZİZ ASLAN - Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Galeria Sitesi, sakinlerinin yerinde dönüşüm talebinin onaylanması üzerine yeniden inşa ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 12:03 Güncelleme: 21.06.2025 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da depremde yıkılan Galeria Sitesi yerinde dönüşümle yeniden yükselecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AZİZ ASLAN - Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Galeria Sitesi, sakinlerinin yerinde dönüşüm talebinin onaylanması üzerine yeniden inşa ediliyor.

        Merkez Yenişehir ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde depremde yıkılması sonucu 89 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı Galeria Sitesi'nin sakinleri tarafından kurulan "Galeria Mülk Sahipleri Platformu", yerinde dönüşüm kararının uygulanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Site sakinlerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne yerinde dönüşüm başvurusunun onaylanmasının ardından gerekli izinler çerçevesinde anlaşma yapılan inşaat firması tarafından iş makineleriyle kazı çalışmasına başlandı.

        Platform sözcüsü Ender Budak ve bazı mülk sahipleri, çalışmaları yerinde inceledi.

        Budak, AA muhabirine, depremde Galeria Sitesi'nin yıkılmasından sonra mülk sahipleriyle görüşmeler yaptıklarını söyledi.

        314 kişilik platform kurduklarını ifade eden Budak, 18 ay içinde 16 toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Budak, toplantılarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yerinde dönüşüm kampanyasını incelediklerini, bu uygulamanın kendi siteleri için de uygun olduğunu gördüklerini anlatarak, "Yüzde 50+1'i geçtikten sonra burada tekrar yaşam merkezi kurma hedefimiz vardı. Bu hedefi aşarak şu an yüzde 98 yerinde dönüşüm kabul edildi. Burada 269 konut, 177 iş yeri, 2 kat alışveriş merkezi ve 8 katlı yaşam merkezi olacak. Bu hedefimiz için 18 ay mücadele ettik. Alanda ilk kazmayı vurmaya başladık. Süreç devam ediyor. Sözleşmemize göre 24 ayda projeyi teslim etme hedefimiz var." dedi.

        - "Buranın tekrar hayata dönmesi, yeni bir yaşam ve sayfadır"

        Galeria'nın Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk alışveriş merkezlerinden olduğunu, merkez Sur ilçesinin kalbinde yer aldığını belirten Budak, bölgeye hitap eden alışveriş merkezini tekrar kente kazandırmak istediklerini dile getirdi.

        Budak, Galeria'da mutlu günlerinin de çok acı çektikleri günlerinin de olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "İki duyguyu da harmanladık. Hayat devam ediyor ve hayatın gerçeği bu. Çok acılar yaşadık, çok aile burada yaşamını yitirdi. Tekrar burada Galeria'yı hayata geçirmek istedik. Yerinde dönüşüm projesiyle daha sağlam bir binada oturmak ve mutlu olmak için hedeflediğimiz noktaya geldik. Buranın tekrar hayata dönmesi, yeni bir yaşam ve sayfadır. Yerinde dönüşümle mutluluğu burada yaşamak istiyoruz."

        - "Konutların bir an önce bitmesini bekliyoruz"

        Galeria Sitesi sakinlerinden Aziz Özkeçeci de çocukluğunun geçtiği sitenin yeniden inşa edilmesinin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

        Galeria'nın kentin sembolü ve ilk alışveriş merkezi olduğunu anlatan Özkeçeci, şöyle konuştu:

        "Burada yetiştik ve büyüdük. Galeria'nın adı altında tekrar burada yaşamımızı sürdürmeye çalışacağız. Çok zor süreçlerden geçtik. Burada iş makinesinin çalışıyor olması mutlu ediyor. Sürecin başından beri buradayız. Şimdi de çalışmaları takip ediyoruz. Galeria'da akrabalarımdan 5 kişiyi kaybettik. Acısıyla tatlısıyla yaşam devam ediyor. Çalışmalar başladı, bir an önce konutların bitmesini ve tekrar Galeria'nın sakini olmayı bekliyoruz."

        Davut Bekiroğlu da komşularıyla Galeria'nın yeniden inşasıyla yaşam merkezine dönüşmesinin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

        Depremde 5 yakınını kaybettiğini anlatan Bekiroğlu, "Galeria'da daha güvenli konutlarda komşularımızla mutlu bir şekilde yaşamak istiyoruz. Galeria, Diyarbakır'ın sembolüydü. Bu sembolün yeniden inşa edilmesi ve ortaya çıkması, bizim için en büyük mutluluktur. 24 ay içerisinde inşallah biter ve bütün komşularımızla mutluluk içinde yaşarız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lityum fabrikasında azot faciası: 2 işçi öldü!
        Lityum fabrikasında azot faciası: 2 işçi öldü!
        YKS'ye geç kalanlar! Kimlikleri unuttular, saati kaçırdılar
        YKS'ye geç kalanlar! Kimlikleri unuttular, saati kaçırdılar
        YKS'nin ilk oturumu başladı!
        YKS'nin ilk oturumu başladı!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        Çin'den acil ateşkes çağrısı
        Çin'den acil ateşkes çağrısı
        Paşinyan ile görüştü
        Paşinyan ile görüştü
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        "İran-İsrail çatışması Kalkınma Yolu'nu erteletebilir"
        "İran-İsrail çatışması Kalkınma Yolu'nu erteletebilir"
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Acı üzerine acı! İrem'den sonra annesi de can verdi!
        Acı üzerine acı! İrem'den sonra annesi de can verdi!
        10 yaşındaki kuzenini öldüren genç kızın cinayet gerekçesi!
        10 yaşındaki kuzenini öldüren genç kızın cinayet gerekçesi!
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Benzin ve motorine zam
        Benzin ve motorine zam
        Kadının boğazına bıçak dayadı! "2 altın bileziğimi al" dedi... 'Sahte' deyip almadı!
        Kadının boğazına bıçak dayadı! "2 altın bileziğimi al" dedi... 'Sahte' deyip almadı!
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        Dış dünyanın girişi yasak!
        Dış dünyanın girişi yasak!
        Emekli iken çalışmak aylığı artırır mı?
        Emekli iken çalışmak aylığı artırır mı?
        Tom Cruise ve Brad Pitt kıyaslaması
        Tom Cruise ve Brad Pitt kıyaslaması

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da TÜBİTAK destekli projeyle çocukların kitap okumayı sevmesi sa...
        Diyarbakır'da TÜBİTAK destekli projeyle çocukların kitap okumayı sevmesi sa...
        Dicle Üniversitesi ile Duhok Cihan Üniversitesi arasında protokol imzalandı
        Dicle Üniversitesi ile Duhok Cihan Üniversitesi arasında protokol imzalandı
        İsimleri karıştırılan okulların önünde önlem alan polis, 13 adayı sınava ye...
        İsimleri karıştırılan okulların önünde önlem alan polis, 13 adayı sınava ye...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Diyarbakır'da Gençlik Buluşması'nd...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Diyarbakır'da Gençlik Buluşması'nd...
        Diyarbakır'da park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü
        Diyarbakır'da park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü
        Muhtarlar derneği başkanını, eski eşine yardımları ulaştırdığı için öldürmü...
        Muhtarlar derneği başkanını, eski eşine yardımları ulaştırdığı için öldürmü...