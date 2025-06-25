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        "Maziden Atiye Diyarbakır" programı kapsamında 80 öğrenci tarihi ve turistik yerleri gezdi

        Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "Maziden Atiye Diyarbakır" programı kapsamında Diyarbakır'da buluşan öğrenciler, tarihi ve turistik yerleri gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 16:23 Güncelleme: 25.06.2025 - 17:19
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        "Maziden Atiye Diyarbakır" programı kapsamında 80 öğrenci tarihi ve turistik yerleri gezdi
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        Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "Maziden Atiye Diyarbakır" programı kapsamında Diyarbakır'da buluşan öğrenciler, tarihi ve turistik yerleri gezdi.

        Diyarbakır, Batman, Mardin, Bitlis, Elazığ, Siirt, Bingöl, Muş, Adıyaman ve Şanlıurfa'dan koordinatör öğretmenleriyle programa katılan 80 öğrenci, Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi Devegeçidi Sosyal Tesisleri'nde ağırlandı.

        Uzman rehberler eşliğinde Hilar Kaya Mezarları ve Çayönü Tepesi kazı alanını gezen öğrenciler, bölgenin binlerce yıllık kültürel miraslarını yerinde görme fırsatı buldu.

        Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Koordinatörü Ferman Salmış, AA muhabirine, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerde bir araya getirilen öğrencilerin bölgenin coğrafi, kültürel, tarihsel ve arkeolojik değerlerini de tanıdığını belirtti.

        Öğrencilerin kampla sadece keyifli vakit geçirmekle kalmadıklarını ifade eden Salmış, "Bu süreç, onların geleceğe hazırlanmalarına ve tercih edecekleri meslekler konusunda farkındalık kazanmalarına da katkı sağlıyor." dedi.

        Öğrencileri kentteki arkeolojik kazı ve doğal güzelliklerin bulunduğu alanlarda geziye çıkararak, onlara bu yerleri yerinde görme imkanı sunduklarını anlatan Salmış, şöyle konuştu:

        "Bu tür çalışmaların artırılması, yaygınlaştırılması ve okul sınırlarının ötesine taşınarak coğrafyamızın tamamının bir okul gibi değerlendirilmesi, başlı başına bir keşiftir."

        Bitlis'ten gelen 16 yaşındaki Meryem Eraslan da kente ilk kez geldiğini ve şehri tanımaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

        Kenti hayal ettiğinden çok daha farklı gördüğünü dile getiren Eraslan, "Burası, 33 medeniyete ev sahipliği yapmış. Çok büyük uygarlıklar burada yaşamış ve tarihe önemli eserler bırakmış. Bu eserleri yerinde görmek çok etkileyici. Yapılar oldukça iyi korunmuş. Burada çok güzel bir atmosfer var ve gezmek mükemmel hissettiriyor. Bu tür projelerin mutlaka devam etmesi gerekiyor. Burada öğrendiğim şeyleri hayatıma uygulamayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Şanlıurfa'dan gelen Deniz Sena Özen (17) ise insanlığın ilk yerleşim yerlerini gezebilme bulduğunu belirterek, şöyle dedi:

        "İnsanlığın ilk dönemlerine ait yapıların izlerini yerinde görmek çok etkileyici. Diyarbakır'ın havasını solumak gerçekten çok güzel bir duygu. Burada çok sayıda tarihi alan var, bu da kendimizi özel hissettiriyor."

        Muş’tan gelen Zehra Güner (17) de gezme fırsatı bulduğu Çayönü Tepesi kazı alanı ve Hilar Kaya Mezarları hakkında bilgi edindiğini dile getirdi.

        Geziden büyük keyif aldığını söyleyen Güner, kenti yakınlarına anlatacağını belirtti.

        "Bu tür programların düzenlenmesi gerçekten çok güzel." diyen Güner, şöyle devam etti:

        "Bizim için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Şehri güzel bir şekilde gezip tanıdık. Havası, atmosferi, her şeyiyle gerçekten çok güzel."

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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